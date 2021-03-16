Azerbaycan Ordusu'nun tatbikatları, Türk SİHA'larının katılımıyla sürüyor
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Azerbaycan Ordusu'nun tatbikatları, Türk SİHA'larının katılımıyla sürüyor

16.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:54
Azerbaycan Ordusu'nun tatbikatları, Türk SİHA'larının katılımıyla sürüyor

Azerbaycan Ordusu'nun dün başladığı geniş kapsamlı tatbikatlar, Türk SİHA'larının katılımıyla devam ediyor.

Azerbaycan Ordusu'nun dün başladığı geniş kapsamlı tatbikatlar, Türk SİHA'larının katılımıyla devam ediyor.

Azerbaycan Ordusu'nun birlikleri, 2021 yılı için önceden planlanmış operasyonel ve taktiksel tatbikatlarına dün itibariyle başlamıştı. Geniş kapsamlı tatbikatlar, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) katılımıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA'ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verildiği belirtildi.

Kontrollerin ardından havalanan TB2 Bayraktar SİHA'ları, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

Askeri tatbikatlar, 18 Mart'a kadar devam edecek.

-İHA-

Azerbaycan Ordusu'nun tatbikatları, Türk SİHA'larının katılımıyla sürüyor
Azerbaycan Ordusu'nun tatbikatları, Türk SİHA'larının katılımıyla sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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