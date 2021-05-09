Azerbaycan ordusu, Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 76. yılını Şuşa'da geçit töreniyle kutladı

Azerbaycan ordusu, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 76. yıl dönümü dolayısıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da askeri geçit töreni düzenledi.

Azerbaycan ordusu, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 76. yıl dönümü dolayısıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da askeri geçit töreni düzenledi.

Törende, Azerbaycan Milli Marşı okundu, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için saygı duruşunda bulunuldu.

Askeri bandonun marşlar seslendirdiği törende askerler, Şuşa sokaklarında geçit gerçekleştirdi.

Sovyetler Birliği'nin, Nazi Almanyası'nı yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs, birçok eski Sovyet ülkesinde Zafer Günü olarak kutlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet ordusu saflarında 640 binden fazla Azerbaycanlı görev yaptı ve 300 binden fazlası savaşta hayatını kaybetti, 130 Azerbaycanlıya "Sovyetler Birliği Kahramanı" unvanı verildi.

Savaş boyunca Sovyet ordusunun yakıt ihtiyacının yüzde 80'i, motor yağı ihtiyacının yüzde 90'ı Azerbaycan tarafından karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov