Son dakika haber | Azerbaycan ordusu, Karabağ savaşında 2 bin 907 şehit verdi
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Son dakika haber | Azerbaycan ordusu, Karabağ savaşında 2 bin 907 şehit verdi

Son dakika haber | Azerbaycan ordusu, Karabağ savaşında 2 bin 907 şehit verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda daha önce açıklanan 2 bin 904 şehit sayısı, 2 bin 907 olarak güncellendi.

Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda daha önce açıklanan 2 bin 904 şehit sayısı, 2 bin 907 olarak güncellendi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile Azerbaycan'ın zaferi ile son bulmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada 14 Temmuz tarihine kadar 2 bin 907 şehidin defnedildiğini kaydederek, kayıp 7 askerin de bulunması için faaliyetlerin devam ettiği aktarıldı. Ermenistan güçleri 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilerek bu bölgeleri Azerbaycan'a teslim etmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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