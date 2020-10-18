Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
18.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:48
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov