Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve eşyaları ele geçirdi

Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve eşyalardan detaylar Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, kaçan Ermenistan askerlerinin araç ve eşyalarını ele geçirdi.