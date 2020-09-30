Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve eşyaları ele geçirdi
30.09.2020 13:26 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:30
Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve eşyalardan detaylar Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, kaçan Ermenistan askerlerinin araç ve eşyalarını ele geçirdi.
Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve eşyalardan detaylar Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, kaçan Ermenistan askerlerinin araç ve eşyalarını ele geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İctimai TV