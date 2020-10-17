Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın yakıt ve mühimmat depolarını hava harekatıyla vurdu
17.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:23
Ermenistan'ın yakıt ve mühimmat depolarının vurulma anına ilişkin görüntüler AZERBAYCAN - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın yakıt ve mühimmat depolarını hava harekatıyla vurdu.
Ermenistan'ın yakıt ve mühimmat depolarının vurulma anına ilişkin görüntüler
AZERBAYCAN - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın yakıt ve mühimmat depolarını hava harekatıyla vurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı