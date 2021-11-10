Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın provokasyonunu önledi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün öğlen saatlerinde yaklaşık 60 Ermeni askerinin iki askeri kamyonla Laçın bölgesindeki Karagol gölü yakınlarına gelerek Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yolun üzerinde yerleştiği bildirildi.

Ermenistan askerlerinin kasıtlı olarak çatışma çıkarmak için metal sepetler kullanarak Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldığı kaydedilen açıklamada, Rusya'nın ricası üzerine Ermeni askerlerin bu sabah geri dönmelerine izin verildiği, Ermenistan'ın bir provokasyonunun daha başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, benzer provokasyonların tekrarlanması halinde Azerbaycan tarafının daha sert ve etkin adımlar atacağı uyarısında bulunularak "Ermenistan ordusunun yaşadığı bu son rezaletin kendileri için ders olmasını ve gelecekte bu tür kışkırtıcı adımlar atmayacaklarını umuyoruz. Azerbaycan'ın personel ve toprak olarak kaybı yoktur. Operasyonel koşullar birimlerimizin tam kontrolü altındadır. Sınırdaki son gerginliklerin tüm sorumluluğu Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir." ifadeleri yer aldı.

Ermenistan ordusu son günlerde sınırdaki provokasyonlarını artırdı.

Azerbaycan kamuoyunda, bu provokasyonların Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya devlet başkanlarının ulaşım hatları ve iki ülke sınırının belirlenmesine yönelik daha detaylı bir bildiriye imza atmak için bir araya gelecekleri öngörülen toplantının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor.

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