Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın insansız hava aracını indirdi
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın insansız hava aracını indirdi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın insansız hava aracını indirdi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) indirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) indirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Kelbecer ili yönünde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın indirildiği belirtildi.

"Grifon-12" tipi İHA'nın vurulmadığı, özel teknik yöntemlerle indirildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın insansız hava aracını indirdi
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın insansız hava aracını indirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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