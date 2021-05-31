Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın insansız hava aracını indirdi
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) indirdiği bildirildi.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) indirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Kelbecer ili yönünde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın indirildiği belirtildi.
"Grifon-12" tipi İHA'nın vurulmadığı, özel teknik yöntemlerle indirildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov