Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor

19.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:00
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşiyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşiyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Ermenistan güçleri ve bazı köylere sonradan yerleştirilen Ermeni nüfus Ağdam'ı terk ediyor, bölgeye Azerbaycan ordusu yerleşiyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan ordusuna ait zırhlı araçların Ağdam'a doğru hareket ettiği, yol kenarındaki Azerbaycanlıların da askerlere tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu yer alıyor.

Bu arada, Ağdam bölgesinden çekilmeye devam eden Ermenistan ordusu, kullandığı karakol, bina ve kontrol noktalarını ateşe verdi.

Cephe hattının Azerbaycan'ın kontrolü altındaki bölgelerden çekilen görüntülerde, Ermenistan ordusunun bulunduğu mevzilerden dumanların yükseldiği görülüyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin anlaşmaya göre, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilini 20 Kasım'da tamamen terk etmesi gerekiyor.

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu topakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumdan kurtulup eski günlerine kavuşmayı bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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