Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

12.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:10

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz ili yönünde Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saat 10.00 civarında da cephe hattının Ağdam ili yönünde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 3 İHA'sını düşürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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