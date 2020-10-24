Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

24.10.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:04
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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