Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait iki İHA'yı imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait ikii insansız hava aracının (İHA) 23 Ekim'de 03.00-09.00 saatleri arasında Azerbaycan hava savunma birlikleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini, iki İHA'nın da özel teçhizatlarla yere indirildiğini duyurdu.