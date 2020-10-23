Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait iki İHA'yı imha etti
23.10.2020 11:02 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:07
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait ikii insansız hava aracının (İHA) 23 Ekim'de 03.00-09.00 saatleri arasında Azerbaycan hava savunma birlikleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini, iki İHA'nın da özel teçhizatlarla yere indirildiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait ikii insansız hava aracının (İHA) 23 Ekim'de 03.00-09.00 saatleri arasında Azerbaycan hava savunma birlikleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini, iki İHA'nın da özel teçhizatlarla yere indirildiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı