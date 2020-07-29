Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
29.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:02
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.
Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.
Kaynak: AA