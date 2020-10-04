Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirdi
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirdi

04.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:50

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirmeye devam ediyor.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirmeye devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu saldırılar nedeni ile geri çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından, Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil bölgesinde ele geçirilen askeri teçhizatın görüntüleri paylaşıldı.

(İHA)

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirdi
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirdi
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirdi
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait askeri teçhizatları ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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