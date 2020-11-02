Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti
02.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:05
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cephenin çeşitli yönlerinde 00.30 ve 02.25 saatleri arasında Ermenistan'a ait 4 "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
(Kamil Nadirli/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı