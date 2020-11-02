Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cephenin çeşitli yönlerinde 00.30 ve 02.25 saatleri arasında Ermenistan'a ait 4 "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı