Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti

02.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:05

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 "Grad"ı imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cephenin çeşitli yönlerinde 00.30 ve 02.25 saatleri arasında Ermenistan'a ait 4 "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 'Grad'ı imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 'Grad'ı imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 'Grad'ı imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 4 'Grad'ı imha etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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