Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıp verdirmeye devam ediyor
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıp verdirmeye devam ediyor

08.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.11.2020 09:24
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi.

Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar vererek geri çekildi. Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda asker, 4 T-72 tankı, 2 D20 obüsü ve mühimmat dolu askeri kamyonların etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Kasım gün boyunca ve 8 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun, Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silah, top ve havanlarla ateş açtığı bildirildi. Açıklamada, Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Cephede direnemeyen Ermenistan ordusunun, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirten yetkililer, Azerbaycan ordusunun saldırılarının yalnızca Ermenistan ordusunun meşru askeri hedeflerine yönelik olduğuna vurgu yaptı. Azerbaycan ordu birliklerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda asker, 4 T-72 tankı, 2 D20 obüsü ve mühimmat dolu askeri kamyonların etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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