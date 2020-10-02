Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti
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Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti

02.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:09
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan ordusunun yaşadığı zor anların görüntüsü paylaşıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği yeni görüntü paylaşıldı. 


Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti
Azerbaycan Ordusu, Dağlık Karabağ'a desteğe giden Ermeni güçlerini imha etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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