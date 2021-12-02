Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı - Haberler
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Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'larla tatbikat yaptı

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusu, Türk yapımı Bayraktar Siha'larla tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması, piste getirilmesi, görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapılması yer aldı.

Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti.

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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri

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