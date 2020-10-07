Azerbaycan ordusu askeri araçla kaçmaya çalışan Ermeni subayını durdurdu

? Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakanlandığını duyurdu.

? Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakanlandığını duyurdu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakanlandığını duyurdu. Azerbaycan ordusu tarafından durdurulan aracın yüksek rütbeli Ermeni subayına ait olduğu ifade edildi. Ermeni subayın aracının arkadan ateş edilerek durdurulduğu açıklandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı