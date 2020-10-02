Azerbaycan ordusu, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri ele geçirdi
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Azerbaycan ordusu, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri ele geçirdi

02.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:26
Azerbaycan ordusu, Ağdere bölgesindeki stratejik tepeleri ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, topraklarını Ermenistan işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ederken, Dağlık Karabağ'a başlatılan kara harekatı kapsamında çatışmalarda Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepelerde kontrolün sağlandığı duyuruldu.

Azerbaycan ordusu, topraklarını Ermenistan işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ederken, Dağlık Karabağ'a başlatılan kara harekatı kapsamında çatışmalarda Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepelerde kontrolün sağlandığı duyuruldu.

Azerbaycan ordusu, topraklarını Ermenistan işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlara devam ediyor. Dağlık Karabağ'a başlatılan kara harekatı kapsamında Azerbaycan kuvvetleri, dün gece boyunca süren çatışmalarda Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 2 Ekim 2020 tarihinde, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı sonucu Dağlık Karabağ'da işgal edilen topraklarını kurtarmak için harekat başlatan Azerbaycan ordusunun ilerleyişine dair son gelişmeleri paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece boyu süren çatışmalarda Ağdere ilinde bazı stratejik bölgelerin daha işgalden kurtarıldığını bildirdi.


- Azerbaycan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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