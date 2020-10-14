Azerbaycan ordusu, 8 köyü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
14.10.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:56
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov