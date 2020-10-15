Azerbaycan ordusu 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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Azerbaycan ordusu 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

15.10.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:56
Azerbaycan ordusu 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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