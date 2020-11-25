Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

25.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 25.11.2020 00:26
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

Açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

İlgili Haberler

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Bülent Turan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Deniz Seki Sezen Aksu Bülent Ersoy
Spor Cenk Tosun Mert Günok Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 00:29:44. #1.14#
title