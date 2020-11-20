Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
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Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.

20.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:27

Mayın temizleme çalışmalarından görüntüler Azerbaycan ordusunun kente girişi Harabe olan binalardan görüntüler Kent camisinde temizlik yapılması ve ezan okunması AĞDAM - Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.

Mayın temizleme çalışmalarından görüntüler

Azerbaycan ordusunun kente girişi

Harabe olan binalardan görüntüler

Kent camisinde temizlik yapılması ve ezan okunması AĞDAM - Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da
Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam'da
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