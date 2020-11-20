Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
20.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:27
Mayın temizleme çalışmalarından görüntüler Azerbaycan ordusunun kente girişi Harabe olan binalardan görüntüler Kent camisinde temizlik yapılması ve ezan okunması AĞDAM - Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
Mayın temizleme çalışmalarından görüntüler
Azerbaycan ordusunun kente girişi
Harabe olan binalardan görüntüler
Kent camisinde temizlik yapılması ve ezan okunması AĞDAM - Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı