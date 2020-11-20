Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.

Mayın temizleme çalışmalarından görüntüler Azerbaycan ordusunun kente girişi Harabe olan binalardan görüntüler Kent camisinde temizlik yapılması ve ezan okunması AĞDAM - Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Ağdam iline girdi.