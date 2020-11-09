Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

09.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:08
Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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