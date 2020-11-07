Azerbaycan ordusu 16 köyü işgalden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan ordusu, gece boyunca askerlere ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan Ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Korqan, Üçüncü Mahmudlu, Kacar, Divanalılar, Kubatlı'nın Gazyan, Balasoltanlı, Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak, Moşhmaat ve Hocavend'in Atakut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı