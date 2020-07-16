Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
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Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19 vakaları artıyor

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da Kovid-19 vakaları artıyor
16.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:36

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 493 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 26 bin 165'e yükseldi. Günlük vaka sayısı temmuzda ilk kez 500'ün altına indi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 561 artarak 17 bin 256'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 334'e çıktı.

Bugüne kadar 601 bin 500 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 575 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka görülüyor.

Moldova'da 7 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 224 artarak 20 bin 264'e, ölenlerin sayısının 7 artışla 666'ya çıktığını belirtti.

Bakanlık, 342 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 13 bin 640 olduğunu ifade etti.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 20 artarak 1437'ye çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 29 bin 712 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 204 artarak 14 bin 991'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 73'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede 8 bin 655 hasta iyileşerek taburcu edilirken, 6 bin 263 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Belarus'ta vaka sayısı 65 bin 600'ü aştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 180 kişide virüs tespit edildi ve böylece Kovid-19 vaka sayısı 65 bin 623'e yükseldi.

Ölü sayısı 5 artarak 485'e, sağlığına kavuşanların sayısı 536 artışla 56 bin 915'e ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 1 milyon 162 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 741 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 6 bin 741'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 48 artarak 5 bin 431'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 56 kişinin öldüğü ülkede 1254 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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