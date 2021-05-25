Azerbaycan Milli Takımı, hazırlık maçı için Antalya'da
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Azerbaycan Milli Takımı, hazırlık maçı için Antalya'da

Azerbaycan Milli Takımı, hazırlık maçı için Antalya'da
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs Perşembe günü Alanya'da hazırlık maçı oynayacağı Azerbaycan Milli Takımı, Antalya'ya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs Perşembe günü Alanya'da hazırlık maçı oynayacağı Azerbaycan Milli Takımı, Antalya'ya geldi.

EURO 2020 öncesinde Azerbaycan ile Alanya'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Takım, çalışmalarına devam ediyor. Ay-yıldızlıların hazırlık maçındaki rakibi Azerbaycan da Antalya'ya geldi. Havalimanından çıkış yapan Azerbaycan Milli Takımı futbolcuları, otobüse binerek kamp yapacakları otele hareket etti.

A Milli Takım, perşembe günü Alanya Stadyumu'nda oynayacağı Azerbaycan ile tarihinde sekizinci kez karşılaşacak. 98 yıllık tarihinde şimdiye kadar 589 maça çıkan ay-yıldızlılar, Azerbaycan ile oynadığı 7 maçın 5'ini kazanırken, Azerbaycan da 1 galibiyet aldı. İki takım arasında berabere sonuçlanan tek müsabaka 12 Nisan 2006'da Bakü'de oynandı. 1-1 biten maçta milli takımın golünü Hasan Kabze atarken, kaptan Burak Yılmaz A Milli formayı ilk kez o maçta giydi.Türkiye ile Azerbaycan son kez 11 Ekim 2011'de karşılaştı. EURO 2012 elemelerinde Türk Telekom Arena'da oynanan maçı ay-yıldızlılar Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazandı.

Türkiye- Azerbaycan maçı, Alanya Stadyumu'nda 27 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Azerbaycan Milli Takımı, hazırlık maçı için Antalya'da
Azerbaycan Milli Takımı, hazırlık maçı için Antalya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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