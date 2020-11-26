Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa'yı eşbaşkanlıktan çıkarma çağrısında bulundu
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Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa'yı eşbaşkanlıktan çıkarma çağrısında bulundu

26.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:35
Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa'yı eşbaşkanlıktan çıkarma çağrısında bulundu

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan hükümetine Fransa'yı AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarma çağrısında bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan hükümetine Fransa'yı AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarma çağrısında bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisi, hükümeti sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanımaya çağıran Fransız Senatosunun kararı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Azerbaycan parlamentosunu Örgütün liderliğine, "Fransa'yı AGİT Minsk Grubu'ndan çekmeye çağırmak, Azerbaycan ile Fransa arasındaki siyasi ilişkileri yeniden gözden geçirmek, ekonomik ilişkileri yeniden analiz etmek ve uygun önlemleri almak" konularını değerlendirmesi için hükümete çağrıda bulundu. - BAKÜ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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