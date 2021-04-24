Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova, Şentop'a, Biden'ın açıklamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti
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Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova, Şentop'a, Biden'ın açıklamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova, Şentop'a, Biden'ın açıklamasından duyduğu üzüntüyü ifade etti
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinden duyduğu üzüntüsünü dile getirdi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinden duyduğu üzüntüsünü dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'nın kendisini telefonla arayarak, Biden'ın açıklamasından duyduğu üzüntüsünü aktardığını bildirdi.

Şentop, paylaşımında "Bu açıklamaların siyasi nitelikte olduğu, tarihi ve hukuki kıymetinin bulunmadığı, bölge barışına fayda sağlamayacağı hususlarında hemfikir olduğumuzu gördüm. Kıymetli Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya incelikle ve hassasiyetle daima yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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