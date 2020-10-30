Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'dan, TBMM Başkanı Şentop'a taziye telefonu
30.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:52
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti.
TBMM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Gafarova, deprem nedeniyle Şentop'u telefonla aradı.
Şentop'a, geçmiş olsun temennisinde bulunan ve taziyelerini ileten Gafarova, Türkiye'nin acısını paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman