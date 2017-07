Azerbaycan Milli Günü Resepsiyonu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Türkiye ve Azerbaycan'ın, bir millet iki devlet olma yolundaki kararlılığının sonsuza kadar devam etmesi temennisini dile getirerek, "Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel derin köklere bağlı olan kardeşliği sonsuza kadar devam etsin. Daha güçlü ve müreffeh şekilde sonsuza kadar var olsun." dedi.



Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov'un ev sahipliğinde Büyükelçilik'te resepsiyon düzenlendi.



Resepsiyona, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra çok sayıda askeri ve diplomatik misyon temsilcisi katıldı.



Törende konuşan Alpay, Azerbaycan'ın Silahlı Kuvvetler Günü'nü tebrik etti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılının idrak edildiğini hatırlatan Alpay, iki ülke arasında, gücünü çok derin tarih, kültür, inanç ve din birliğinden alan köklü ilişkiler bulunduğunu ifade etti.



İki ülke arasında, stratejik ortaklığın ötesinde kapsamlı bir dostluk bulunduğunun altını çizen Alpay, şunları kaydetti:



"Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgesinde güçlü birlikteliği, Kafkasya'da ve bölgede huzurun, istikrarın ve güvenliğin tesisi için de büyük önem arz etmektedir. Yukarı Karabağ ihtilafı hepimizin kalbinde yaradır ve Yukarı Karabağ halen çok haksız ve menfur bir işgalin altında zulüm görmeye devam etmektedir. Gönlümüzden geçen niyazımız Yukarı Karabağ işgalinin, haksız zulmün bir an önce bitmesi, Yukarı Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması, yurtlarını, vatanlarını terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kardeşlerimizin çektiği çile ve zulmün sona ermesidir."



Alpay, bölgede güçlü adımlarla yürüyen dost Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda birbirlerinin yanında yer almaya devam edeceklerini vurguladı.



Anne tarafından dedesi Mehmet Kasım Bey'in, "Gence kahramanlarından ve Azerbaycan'ın kuruluşunda önemli rol oynamış milli kahraman" olarak bilindiğini aktaran Alpay, "Türkiye ve Azerbaycan'ın ilelebet payidar olacak güçlü ve büyük devlet olma, bir millet iki devlet olma yolundaki kararlılığı inşallah sonsuza kadar devam edecek. Rabbimden niyazım, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel derin köklere bağlı olan bu kardeşliği sonsuza kadar devam etsin. Daha güçlü, daha müreffeh şekilde sonsuza kadar var olsunlar. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu." diye konuştu.



"Biz barışın, uluslararası hukuk ve normlara uyulmasının tarafındayız"



Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Askeri Ataşesi Kurmay Albay Müşfik Mammadov da Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 1993'te iktidara gelmesiyle ülkenin güçlenmeye başladığını belirtti.



Mammadov, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yeniden inşası ve gelişiminde Türkiye'nin de büyük rolü olduğunu kaydetti.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de bu siyasi çizgiyi başarıyla devam ettirerek ordunun güçlendirilmesi yönündeki çalışmaları artırdığını söyleyen Mammadov, Aliyev'in "Biz barışın, uluslararası hukuk ve normlara uyulmasının tarafındayız ve Karabağ sorununun barış yoluyla çözümünü tercih ediyoruz ama buna rağmen saldırgan kendi niyetinden el çekmezse sorunun harp yoluyla çözümü kaçınılmaz olacaktır." sözlerini anımsattı.