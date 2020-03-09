Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Avrupa, Türkiye'den insanlık dersi almalı Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva sınırdaki göçmenler hakkında DHA'ya konuştu.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva sınırdaki göçmenler hakkında DHA'ya konuştu. Paşayeva, Avrupa'nın göçmen krizinde sınıfta kaldığını ifade ederek "Avrupa Türkiye'den insanlık dersi almalıdır. Türkiye göçmen krizinde yalnız bırakılmıştır. Avrupa Türkiye'nin yaptığının yüzde birini yapmamıştır" dedi.

Paşayeva, Avrupa Parlamenterler meclisinde göçmenler konusunda defalarca, Türkiye'nin yalnız bırakıldığını yüzlerine karşı söylememize rağmen, Avrupa'nın bu çağrıya duyarsız kaldığını söyledi. Paşayeva, Türkiye Devletinin yıllardır milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Türkiye halkı yıllardır göçmenlere ev sahipliği yaptı. Onlarla birlikte ekmeğini bölüştü. Onların sağlık durumlarıyla ilgilendi. Peki Avrupa ne yaptı? Ne yaptı biliyor musunuz, kapılar arkasında, ne yapalım da bu göçmenler gelmesin diye planlar yaptı" dedi. Paşayeva, " Biz defalarca çağrı yaptık. Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmaya göre; Türkiye, göçmenlere ev sahipliğinde dünyada ilk sırada. Bir devlet bunu kaldıramaz. Siz bu sorumluluğu paylaşmak zorundasınız diye, Avrupa'ya defalarca çağrı yaptık. Ama maalesef, Avrupa hiç bir şey yapmadı" dedi.

AVRUPA SINIRLARI GEÇEN GÖÇMENLERE İNSANLIK DIŞI MUAMELE YAPIYORAzerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye'den sınırları geçen göçmenlerin insanlık dışı muameleye uğradıklarının vurgulayarak, "Sınırları geçmeye çalışan insanların insanlık dışı muamelelere maruz kalma görüntülerini vicdanlarımız sızlayarak izliyoruz. Biz bu görüntüleri yıllarca Strazburg'ta kendi yüzlerine söyledik ki, siz ikiyüzlü politika yürütüyorsunuz, bu çifte standarttır. Siz bir şeyler yapacağız diyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Türkiye'yi göçmen konusunda yalnız bıraktınız. Bu sıkıntıları paylaşmak bir tarafa, finansal destek de göstermediniz. Türkiye bütün yükü tek başına üstlendi. Ama bir devlet yıllarca bunu üstlenemez ki, siz verdiğiniz sözleri tutmadınız. Tam aksine Türkiye'ye teşekkür edip, minnettar olacağınıza, bir de Türkiye'yi eleştirdiniz. Verdiğiniz sözleri tutmadınız. Bu adaletsizliktir, insafsızlıktır. Siz şu anda panik içerisindesiniz, ne yapacağız diye düşünüyorsunuz, ama Türkiye yıllardır 3 milyon mülteciye sahip çıkıyor. Siz de şimdi kapıları nasıl kapatalım, nasıl gelmesinler derdine düştünüz. Türkiye bu konularda haklıdır. Sonuna kadarda Türkiye'nin yanındayız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------

- Ganire Paşayeva röportajı

Kaynak: DHA