Azerbaycan Milletvekili Nurullayeva: Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrarın birliğidir.
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Azerbaycan Milletvekili Nurullayeva: Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrarın birliğidir.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, ülkesiyle Türkiye'nin birliğinin barış, istikrar, kalkınma ve refah birliği olduğunu söyledi.

Azerbaycan Milletvekili Nurullayeva: Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrarın birliğidir.
15.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:02

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Gönül Nurullayeva, ülkesiyle Türkiye'nin birliğinin barış, istikrar, kalkınma ve refah birliği olduğunu söyledi. Bölgede yaşanan son gelişmeler, ortak askeri tatbikatlar ile Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini DHA'ya değerlendiren Nurullayeva, "Azerbaycan bölgede istikrar adasıdır ve bölgede uygulanan tüm dev projeler sadece Güney Kafkasya'nın değil, aynı zamanda diğer bölgelerin de refah ve güvenliğine hizmet ediyor. Bu anlamda Azerbaycan ve Türkiye'nin siyasi ve ekonomik iradesiyle yürütülen ortak projelerin önemini vurgulamak isterim. Azerbaycan-Türkiye birliği, barış ve istikrar, kalkınma ve refah birliğidir" dedi.

Nurullayeva, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki askeri işbirliğinin gelişiminin göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Bu tatbikat bölgesel güvenliği korumaya hizmet ediyor. Günümüzde Türkiye, Azerbaycan'ın en önemli, en değerli askeri müttefikidir. İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin her yıl genişletilmesi ve ortak askeri tatbikat sayısındaki artış da bunu göstermektedir. Genel olarak Azerbaycan'ın savunma alanındaki stratejik işbirliğinin temel öncelikleri arasında potansiyel güvenlik tehditlerinin belirlenmesi, dünyanın ve bölgenin güvenliğine ve istikrarına ortak katkı sağlamaktır" dedi.

"SARSILMAZ BAĞLARIMIZI ORDULARIMIZA BORÇLUYUZ"

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2020'de Bakü'de "Dört yanımızda çatışma, terör sorunları olduğu bir dönemde Türkiye ve Azerbaycan istikrarın bir anıtı olarak yükseliyor" şeklindeki açıklamalarının önemli olduğunu ifade eden Nurullayeva sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tartışmasız bir gerçek var ki bütün bunları sarsılmaz bağlarımız kadar güçlü ordularımıza da borçluyuz. Yani hem ordularımızın dayanışması hem de savunma sanayi alanında attığımız adımlar gelecekte bağımsızlığımızın en büyük garantörü olacaktır. En etkili NATO ordularından birine sahip olan Türkiye ile Güney Kafkasya'da en güçlü ordusu olan Azerbaycan'ın askeri ittifakı, bölgede barış ve güvenliğin sağlama açısından büyük önem taşıyor. Mesele şu ki; iki kardeş ülke arasındaki askeri işbirliği bölgede bir tehlike kaynağı olan Ermenistan'ı ciddi şekilde endişelendirmektedir."

"SALDIRILAR ERMENİSTAN'IN İŞGAL POLİTİKASININ BİR PARÇASI"

Nurullayeva, Ermenistan'ın terör politikasını tüm dünyanın gözü önünde sürdürdüğüne dikkati çekerek, " 12 Temmuz'da sınırda meydana gelen askeri provokasyonlar, sivillerin ateş altına alınması ve öldürülmeleri, Avrupa ve ABD'de yurttaşlarımızın barışçıl protestolarına saldırganca müdahaleleri… Bunların hepsi Ermenistan'ın işgal politikasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın defalarca Ermenistan'ın saldırgan politikalarının bölgesel ve küresel bir tehdit olduğunu ve uluslararası toplumunun saldırgana yerini göstermesi gerektiğini beyan ettiğini hatırlatan Nurullayeva şunları kaydetti:

"Ermenistan yaklaşık 30 yıldır, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Artık işgalci ile işgale maruz kalan arasında ayrım yapmanın zamanıdır. Türkiye dünya çapında gerçekten Azerbaycan'a en büyük desteği gösteren ülkedir. Biz bu desteği Ermeni provokatörlerinin son dönemde yoğunlaşması zamanı da gördük. Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde yaptığı provokasyon sırasında Azerbaycan'a ilk destek kardeş Türkiye'den geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kardeş ülkenin diğer yetkilileri tüm açıklamalarında Azerbaycan'a desteğini ifade ettiler."

SIRPLARIN ERMENİSTAN'A SİLAH YARDIMINA TEPKİ

Nurullayeva, Bakü yönetiminin dünyadan haklı olarak toprak bütünlüklerine saygı göstermelerini ve Türkiye gibi ilkeli olmalarını istediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yazık ki işgalci ülkeye silah satan Sırbistan'ın yaklaşımına dikkati çekmek istiyorum. Güvenilir ve teyit edilmiş bilgilere göre, büyük miktarda silah Sırbistan'dan Ermenistan'a gönderildi. Ermeni askeri kuvvetleri bu silahları 12 Temmuz'da başlattıkları saldırılarda kullandı. Ancak Azerbaycan, daima Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü destekledi. Bu nedenle düşmanca faaliyetler Azerbaycan ile Sırbistan arasındaki dostluk ilişkilerine, stratejik ortaklığına ve güvene zarar vermektedir. Buradan şöyle bir sonuca varıyoruz ki, bazı devletler sadece işgalciye baskı yapmamakla kalmayıp aynı zamanda saldırganın elini güçlendiriyor. Bu kabul edilmez. Bugün hem dünya toplumu hem de Ermenistan, Azerbaycan'ın Başkomutanı ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in her zaman belirttiği gibi Azerbaycan'ın kendi babalarının topraklarında ikinci bir Ermeni devletinin kurulmasının izin vermeyeceğinin farkındadır."

Kaynak: DHA

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