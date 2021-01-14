Azerbaycan Merkez Bankası'nın yeni binasını Tekfen İnşaat yapacak
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Azerbaycan Merkez Bankası'nın yeni binasını Tekfen İnşaat yapacak

14.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:58
Azerbaycan Merkez Bankası'nın yeni binasını Tekfen İnşaat yapacak

Tekfen İnşaat, Azerbaycan Merkez Bankası'nın yeni binasının projelendirme ve yapım işlerini anahtar teslim olarak üstlendi.

Tekfen İnşaat, Azerbaycan Merkez Bankası'nın yeni binasının projelendirme ve yapım işlerini anahtar teslim olarak üstlendi.

Tekfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre şirket, 1995'ten beri Azerbaycan'daki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Şirket, ülkedeki 26'ncı yılında Azerbaycan Merkez Bankası'nın yeni binasının anahtar teslim yapım sözleşmesine imza attı.

Sözleşme kapsamında 36 ayda tamamlanması planlanan Merkez Bankası binası, 67 bin 981 metrekarelik alanda 37 kat olarak, 168 metre yükseklikte inşa edilecek.

Bakü Haydar Aliyev Bulvarı'nda yapılacak Merkez Bankası binası, daha önce yine Tekfen İnşaat tarafından tamamlanan ve uluslararası inşaat ödüllerinden biri olan "ENR Global Best Projects" listesinde kendi kategorilerinde "Dünyanın En İyi Projesi" ve "Liyakat" ödüllerini alan Bakü Olimpiyat Stadı, SOCAR Tower ve Azerbaycan Vergi Bakanlığı Binası ile yakın noktada konumlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'daki varlığımızın 26'ncı yılında, inşasını gerçekleştirdiğimiz SOCAR Tower, Bakü Olimpiyat Stadı ve Azerbaycan Vergi Bakanlığı Binası'na ek olarak bir üstyapı projesini daha üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Bu proje ile Tekfen İnşaat'ın uluslararası EPC müteahhit kimliğini ve hizmet çeşitliliğini bir kez daha kanıtlarken, Bakü'nün modern bölgesine kalıcı bir imza daha atıyoruz."

Verilen bilgiye göre Tekfen İnşaat, Azerbaycan'da yapımını üstlendiği üst yapı projeleri, endüstriyel tesisler, petrol ve gaz deniz platformları ile birlikte iştirakleri, yatırımları ve 65 yıllık tecrübesiyle, ülkenin stratejik ve sürdürülebilir kalkınma hedefine hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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