Azerbaycan Medyasından, İha, Türkiye Gazetesi ve Tgrt Haber'in Başlattığı Kampanyaya Büyük İlgi

İhlas Haber Ajansı, Türkiye gazetesi ve TGRT Haber'in "SUSMA! #BebekKatiliErmenistan paylaşımları başlatması Azerbaycan'da büyük ilgi gördü.



Ermeni askerlerin 4 Temmuz tarihinde açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Zehra bebek hayatını kaybetmesi üzerine İhlas Haber Ajansı, Türkiye gazetesi ve TGRT Haber tarafından "SUSMA! #BebekKatiliErmenistan başlıklı paylaşımlar başlatıldı. Paylaşımlar, Azerbaycan medyası tarafından büyük ilgi gördü. Azerbaycan medyası "2 yaşlı Zehra yürekleri dağladı" başlığına dikkat çekti ve bu paylaşımların önemini vurgulayarak destek istedi. - BAKÜ