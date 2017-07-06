Azerbaycan Medyasından, İha, Türkiye Gazetesi ve Tgrt Haber'in Başlattığı Kampanyaya Büyük İlgi

Azerbaycan Medyasından, İha, Türkiye Gazetesi ve Tgrt Haber'in Başlattığı Kampanyaya Büyük İlgi

İhlas Haber Ajansı, Türkiye gazetesi ve TGRT Haber’in "SUSMA! #BebekKatiliErmenistan paylaşımları başlatması Azerbaycan’da büyük ilgi gördü.

Azerbaycan Medyasından, İha, Türkiye Gazetesi ve Tgrt Haber'in Başlattığı Kampanyaya Büyük İlgi

İhlas Haber Ajansı, Türkiye gazetesi ve TGRT Haber'in "SUSMA! #BebekKatiliErmenistan paylaşımları başlatması Azerbaycan'da büyük ilgi gördü.

Ermeni askerlerin 4 Temmuz tarihinde açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Zehra bebek hayatını kaybetmesi üzerine İhlas Haber Ajansı, Türkiye gazetesi ve TGRT Haber tarafından "SUSMA! #BebekKatiliErmenistan başlıklı paylaşımlar başlatıldı. Paylaşımlar, Azerbaycan medyası tarafından büyük ilgi gördü. Azerbaycan medyası "2 yaşlı Zehra yürekleri dağladı" başlığına dikkat çekti ve bu paylaşımların önemini vurgulayarak destek istedi. - BAKÜ