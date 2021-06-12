Azerbaycan, mayın haritası karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan, mayın haritası karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti

Azerbaycan, mayın haritası karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ermenistan'ın Ağdam'daki mayınların haritasını vermesi üzerine Azerbaycan, 15 Ermeni esiri iade etti.

Ermenistan'ın Ağdam'daki mayınların haritasını vermesi üzerine Azerbaycan, 15 Ermeni esiri iade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Ağdam bölgesinde bulunan 97 bin mayının yerini gösteren haritanın verilmesi karşılığında, Azerbaycan'da bulunan Ermeni esirlerin iade edildiği belirtildi. Açıklamada, takas işlemimin Azerbaycan-Gürcistan sınırında Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği ve 15 Ermeni esirin Ermenistan'a iade edildiği kaydedildi. Ayrıca, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili liderliğindeki Gürcistan hükümetinin bu insani eylemi gerçekleştirmedeki desteğini Azerbaycan'ın taktir ettiği ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Fatma Turgut Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Azerbaycan, mayın haritası karşılığında 15 Ermeni esiri iade etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 20:15:11. #1.14#

title