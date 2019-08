"Azerbaycan'la ticari, sosyal ve kültürel iş birliği artacak"

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırmasına ilişkin, "Gidişler kolay olacağı için ticari, sosyal ve kültürel konularda da iş birliğinin artacağının başlangıcı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Azerbaycan tarafından Türkiye'ye yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını değerlendiren Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır bekledikleri bu kararın her iki ülkede de sevinçle karşılandığını söyledi.

Azerbaycan ve Türkiye dışişleri bakanlıkları arasındaki anlaşma gereği vize uygulamasının 1 Eylül'de kaldırılacağını anımsatan Dündar, "Bu her iki ülkede de sevinç kaynağı oldu çünkü vize bir sorundu. Gitmek isteyenlere bir engeldi. Ayrıca bir uğraş vermeleri gerekiyordu. Artık bu zahmet ortadan kaldırılmış oldu. Her iki taraf da çok sevinçlidir. Bu vize serbestliğinden sonra daha geniş kararlar alınacağını bekliyoruz, umut ediyoruz." diye konuştu.

Dündar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin, tarihte eşi benzeri görülmeyen, dünyada tek örneği olduğunu vurguladı.

"Bir millet, iki devlet" anlayışıyla tarihin her döneminde iki milletin beraber olduğunu, beraber olmaya da devam edeceğini aktaran Dündar, şöyle devam etti:

"Azerbaycan yatırımlarının çok büyük bir kısmı Türkiye'dedir. Bu hızla genişletiliyor. Bu vize birçok konuda engeldi. 1 Eylül'den itibaren bir aylık süreyle KKTC'ye gider gibi rahatlıkla vize almadan gidip gelmeler olacaktır. İlişkilerimizin daha da gelişmesi ve artması için bir ivme olacağına inanıyoruz. Çoktandır bekliyorduk. Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanlarına, dışişleri bakanlarına ve bu vize olayını sonuçlandıran herkese teşekkür ediyoruz."

"Bakü'den Türkiye'ye her gün 4-5 sefer yapılıyor"

Dündar, sık sık Azerbaycan'a gittiğini ve orada turizmin hızla geliştiğini gördüklerini belirterek, Azerbaycan'da ticaret yapan Türk iş adamları bulunduğunu, evlilik dolayısıyla gidenler ile 10 binin üzerinde öğrencinin olduğunu söyledi.

Bu trafiğin daha fazla hızlanacağına değinen Dündar, "Gidişler kolay olacağı için ticari, sosyal ve kültürel konularda da iş birliğinin artacağının başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz." dedi.

Azerbaycan'dan uçakların Türkiye'ye her gün 4-5 sefer yaptığını dile getiren Dündar, bunun turizme, ekonomiye, sosyal ve kültürel ilişkilere yansıdığını, tarihi bağların kuvvetlenmesine de katkı sağladığını bildirdi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşların Rusya'ya girişi için vize uygulamasına son verdiğini de anımsatan Dündar, "Rusya ile yakınlaşmamız, ticari ve turizm yönünden bir kapı açacak. S-400 füzelerini almamız, Rusya ile ticari ilişkilerimizde bir ivme kazandıracak. Bu daha da artarak devam edecektir." şeklinde konuştu.

Dündar, Türkiye ve Azerbaycan'ın daha da yakınlaşmasının, Rusya ile ilişkilerin pozitif yönde gelişmesinin Ermenistan'ı tedirgin ettiğini de söyledi.

