Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'a geldi - BAKÜ
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Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'a geldi - BAKÜ

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Nahçıvan'a geldi.

Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Nahçıvan'a geldi - BAKÜ
27.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 27.07.2020 20:39

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatına katılacak Türk askerlerinden bir kısmı Nahçıvan'a geldi.

Türk askerleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek sınır kapısında, Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılandı.

Törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi, bayrak değişimi yapıldı. Törenin ardından askerler Nahçıvan'daki askeri birliklere yerleştirildi.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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