Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak
AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Azerbaycan ile İran arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.
Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Azerbaycan ile İran arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.
Uçuşlar 4 Mart'ta başlayacak ve Azerbaycan'ın düşük maliyetli hava yolu şirketi Buta Airways tarafından gerçekleştirilecek.
Bakü ile Tahran arasında yapılması planlanan uçuşlar haftada bir kez cuma günleri hayata geçirilecek.
AA / Ruslan Rehimov - Güncel