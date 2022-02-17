Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak - Haberler
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Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak

Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Azerbaycan ile İran arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.

Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Azerbaycan ile İran arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.

Uçuşlar 4 Mart'ta başlayacak ve Azerbaycan'ın düşük maliyetli hava yolu şirketi Buta Airways tarafından gerçekleştirilecek.

Bakü ile Tahran arasında yapılması planlanan uçuşlar haftada bir kez cuma günleri hayata geçirilecek.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Mart, İran, Güncel, Haberler

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