Azerbaycan'la İran arasında uçuşlar yeniden başlayacak

Kovid-19 önlemleri kapsamında daha önce durdurulan Azerbaycan ile İran arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.

Uçuşlar 4 Mart'ta başlayacak ve Azerbaycan'ın düşük maliyetli hava yolu şirketi Buta Airways tarafından gerçekleştirilecek.

Bakü ile Tahran arasında yapılması planlanan uçuşlar haftada bir kez cuma günleri hayata geçirilecek.