Azerbaycan Kültür Derneğinden Biden'ı tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Azerbaycan Kültür Derneğinden Biden'ı tepki

Azerbaycan Kültür Derneğinden Biden'ı tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin olarak 'Soykırım' ifadesini kullanmasına sert tepki göstererek, "Soykırım görmek isteyenler, Iğdır'da, Kars'ta, Erzurum'da, Hocalı'da yapılan katliamlara ve toplu mezarlara baksınlar" dedi.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin olarak 'Soykırım' ifadesini kullanmasına sert tepki göstererek, "Soykırım görmek isteyenler, Iğdır'da, Kars'ta, Erzurum'da, Hocalı'da yapılan katliamlara ve toplu mezarlara baksınlar" dedi.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba, İlk kez bir ABD Başkanın 1915 olaylarına ilişkin soykırım nitelendirmesi yapmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Tarihi şanla ve şerefle dolu bir milleti soykırımcı olarak nitelendiren Biden'ı nefretle kınadıklarını kaydeden Kağba, "Sözde müttefikimiz ABD Başkanı Biden'ın bu söylemini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi.

Kağba yaptığı açıklamada, "Soykırıma uğramış millet olarak Amerika Başkanı Biden'ın söylemlerini nefretle ve şiddetle kınıyorum. Soykırım görmek isteyenler Iğdır'ın Oba, Hakmehmet ve Koçkıran köylerindeki toplu mezarlara baksınlar. Yine Kars, Erzurum'da yapılan katliamlara baksınlar. ASALA terör örgütünün katlettiği diplomatlarımızın ve sivil vatandaşlarımızın acısı dinmemişken, Hocalı katliamının cevabı verilmemişken, haksız yere işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak için şehit olan askerlerimizin kanı yerden kalkmamışken müttefikimiz olan ABD Başkanı Biden'ın bu söylemini hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. Tarihi sanla şerefle dolu bir milleti soykırımcı olarak nitelendiren Başkan Biden'ı tarihi incelemeye davet ediyor ve bu söylemini nefretle kınıyorum." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki: Tarihi hata
Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata
'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Ebru Gündeş Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Yılmaz Vural Fırat Aydınus Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Azerbaycan Kültür Derneğinden Biden'ı tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:45:44. #1.14#

title