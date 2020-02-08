Azerbaycan Kültür Bakanı Ebulfez Garayev: "Türk devletlerinin, siyasi, ekonomi, kültürel birliği...

08.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:29

Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfez Garayev, "Azerbaycan medeniyetini, geleneklerini kendisinin gibi göstermeye çalışanlara asla imkan vermeyeceğiz ve bu işte biz yalnız değiliz. Bizim yanımızda diğer Türk devlerinin de gücü var. Azerbaycan'ın Ermenilerin işgali altındaki topraklarında ne yazık ki, restorasyon adı altında Azerbaycan tarihi yapıları tahrif edilerek sahte tarih oluşturulmaya çalışılıyor. Türk devletlerinin, siyasi, ekonomi, kültürel birliği mevcuttur" dedi.



Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfez Garayev, 9 Şubat 2020 seçimlerini izlemek için Azerbaycan'a giden Türk basın mensuplarına konuştu. Bakan Garayev, gazetecilerin merak ettiği soruları ve Azerbaycan Türkiye ilişkilerine yönelik gelişmeleri anlattı. Bakan Garayev, her iki ülken kültürlerinin birbirine çok yakın olmasından dolayı farkları bile düşünmediklerini dile getirdi. Bakan Garayev, "Biz UNESCO'da hep beraber çalışıyoruz. Bizim emeklerimiz sayesinde oraya dahil ettiğimiz miraslarımız var. Mesela Nevruz Bayramı'nı ortak mirasımız olarak dahil ettik. Çünkü bu bizi birleştiren bir unsurdur. Mesela Dede Korkut, Türkiye'de de Dede Korkut, Türkmenistan'da da, Kazakistan'da da Dede Korkut'tur. Bu tarih bizi birleştiriyor. Ben seviniyorum ki, Azerbaycan'ın ses sanatçıları Türkiye'nin orkestralarında çalışıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin mimarları Azerbaycan'da çalışıyor. Biz bir medeniyetin taşıyıcılarıyız ama aynı zamanda çeşitli üretici becerilere sahibiz. Bu birleşme genel olarak Türk medeniyetine büyük bir katkı sağlıyor. UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildikten sonra onları daha fazla verimli bir şekilde kullanmamız lazım" diye konuştu.



"Kültürel değerlerimizle yetinmemeliyiz daha ileri gitmeliyiz"



Türk milletleriyle ortak komisyonların var olduğunu belirten Bakan Garayev, "Miras listemize dahil ettiğimiz kültürel değerlerimizle yetinmemeliyiz. Biz daha ileri gitmeliyiz. Yani bundan daha fazla mirasımızı sunmalıyız. Türk mimarların bıraktıkları miras dünyanın çeşitli ülkelerinde var. Mesela bu yıl Dünya Yaratıcı Şehirler listesine Bakü dahil edildi. Bu bizim için gururdur. Biz kendimizi Türk medeniyetinin ayrılmaz bir kısmı gibi görüyoruz. Biz bir birimize o kadar yakınız ki, kültürlerimizi bir birimize tanıtmayı unutuyoruz. Biz isterdik ki, Azerbaycanlı sanatçılar, ressamlar, tiyatroları Türkiye'de daha fazla tanıtılsın. Aynı şekilde Türkiye'nin de bu potansiyeli Azerbaycan'da daha fazla tanıtılsın. Uluslararası arenada bir milletin iki sesi var. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev her zaman Türkiye'ni Azerbaycan'a en yakın ve kardeş olan bir ülke gibi görüyor. Azerbaycan ve Türkiye bugün bölgenin önde gelen ulaştırma projelerini gerçekleştiriyor. Petrol hattı, demiryolu hattı Türkiye üzerinden geçiyor. TÜRKSOY sadece buranın değil bütün Türk medeniyetini birleştiriyor" ifadelerine yer verdi.



"Asla imkan vermeyeceğiz ve bu işte biz yalnız değiliz"



Türk medeniyetinin Rusya'da da var olduğunu belirten Garayev, "Orada Türk halkları var onların da medeniyetini korumalıyız. Kıbrıs'ta, Bulgaristan'da, Balkan ülkelerinde de var. Nerede Türk medeniyeti varsa bunlar Türk kültürünün mirasıdır. Biz bunları korumalıyız ve dünyaya bu kültürün ne kadar zengin ve büyük olduğunu kanıtlamalıyız. Azerbaycan halkının o kadar zengin tarihi var ki, hiç kimsenin tarihini kendisinin ki gibi göstermeye hiç yeltenmedi. Azerbaycan medeniyetini, geleneklerini kendisinin gibi göstermeye çalışanlara asla imkan vermeyeceğiz ve bu işte biz yalnız değiliz. Bizim yanımızda diğer Türk devlerinin de gücü var. Azerbaycan'ın Ermenilerin işgali altındaki topraklarında ne yazık ki, restorasyon adı altında Azerbaycan tarihi yapıları tahrif edilerek sahte tarih yaratılmaya çalışılıyor. Biz buna bütün dünya karşısında itiraz ediyoruz ve Azerbaycan bu meseleye çok hassas yanaşıyor. Biz mutlaka ortak bir şekilde bunlara itiraz etmeliyiz. Azerbaycan'da 2013 yılında düzenlenen UNESCO Kurultayında Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesine Türk kahvesini ilave etmeyi başardık. Türkiye'nin bu mirası Bakü'de kabul edildi. Bu çok önemli bir meseledir. Biz her zaman kültürümüzü çalmaya çalışanları mutlaka durdurmalıyız" sözlerini kullandı.



"Türk devletlerinin, siyasi, ekonomi, kültürel birliği mevcuttur"



Bakan Garayev, bir gazetecinin Türk Birliğinin kurulmasına ilişkin yönelttiği soruya da Garayev, "Türk devletlerinin, siyasi, ekonomi, kültürel birliği mevcuttur. Mesela Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Hattı sadece Azerbaycan'ın petrolünü değil, Orta Asya Türk halklarının gazını, petrolünü Doğu'ya taşıma imkanı elde ediyor. Bunun neticesinde Türk devletlerinin bu potansiyelini Avrupa pazarına çıkarmaya imkan oluşturuyor. Biz bu imkanları ve gücümüzü daha yaratıcı projelerle geliştirmemiz lazım" şeklinde konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA