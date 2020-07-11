Azerbaycan, Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirmeye çalışıyor
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Azerbaycan, Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirmeye çalışıyor

Azerbaycan, hem yeni hastaneler inşa ederek hem de yurt dışından uzman sağlık çalışanları davet ederek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kazanmak için çaba harcıyor.

11.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:33

Azerbaycan, hem yeni hastaneler inşa ederek hem de yurt dışından uzman sağlık çalışanları davet ederek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi kazanmak için çaba harcıyor.

İlk vakanın tespit edildiği 28 Şubat'tan bugüne kadar geçen sürede vakaların ve ölümlerin artan hızla devam etmesi yetkilileri yeni önlem ve kararlar arayışına soktu.

Karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen bazı kısıtlamalarda gevşetilmeye gidilmesiyle günlük vaka sayılarının 600'ye, aktif hasta sayısının ise 9 bine yaklaşması üzerine yatak kapasitesini artırmak ve sağlık personeli eksikliğini gidermek amacıyla adımlar atıldı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla nisanda yapılmasına karar verilen 10 modüler hastanenin 5'i hazır hale getirilerek Kovid-19 hastalarının hizmetine verildi. Aliyev, 10 modüler hastanenin daha kurulması yönünde talimat verdi. Yetkililer, 20 modüler hastane ile 4 bin ek yatak kapasitesi elde etmeyi planlıyor.

Azerbaycan'da bugün 45 hastanede Kovid-19 hastalarının tedavisi gerçekleştiriliyor. Ülkede Kovid-19 vakalarının belirlenmesi için 29 laboratuvar faaliyet gösteriyor. Yakın zamanda bu sayının 44'e çıkartılması öngörülüyor.

Devlet hastanelerinin yanı sıra bazı özel hastaneler Kovid-19 hastalarına tahsis edildi. Bakü'deki Merkezi Gümrük Hastanesinde yaklaşık 1 aydır durumu ağır olan Kovid-19 hastaları tedavi görüyor.

AA ekibi, Kovid-19'la mücadeleyi görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Merkezi Gümrük Hastanesinin yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastalarına uygulanan prosedürü ve salgına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının bir gününü görüntüledi.

Olası bulaşma riskine karşı koruyucu önlük giyerek maske, gözlük ve siperlik ile eldiven takıp tedbirlerini alarak gün boyunca hummalı bir çalışma yürüten sağlık personeli, canları pahasına Kovid-19 hastalarını sağlıklarına kavuşturmak için büyük çaba gösteriyor. Personel, ailelerine virüs bulaştırma riskini önlemek için evlerine gitmiyor ve kendilerine tahsis edilen otelde konaklıyor.

Hastanede doktor ve hemşirelerin cansiperane uğraşları sonucu 1 ayda ağır durumda olan 120 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Hastanenin yoğun bakım bölümü başkanı Dr. Tural Sadıgov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, riskli ve stresli aynı zamanda da gurur duyulacak bir iş yaptıklarını söyledi.

Salgını bir savaş olarak gördüklerini ve bu savaşın ön cephesinde de doktorların yer aldığını vurgulayan Sadıgov, "Bu bizim görevimiz ve sonuna kadar devam edeceğiz. Bu zor günler bir gün geçecek. Şu an tek amacım, her gün bana umutla bakan ve yardım isteyen gözlere yaşam sevgisini geri döndürmektir." dedi.

"Türkiye Azerbaycan'a elinden gelen desteği veriyor"

Azerbaycan, hastane yatak kapasitesini artırmanın yanı sıra sağlık personeli ekibine de takviye yapıyor. Ülkeye Türkiye, Rusya, Çin ve Küba'dan Kovid-19 hastalarının tedavisinde uzmanlaşan doktor ve hemşireler davet edildi.

Geçen günlerde Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 4 üyesi Azerbaycan'a gelerek tecrübe ve önerilerini buradaki yetkililer ve doktorlarla paylaştı.

Gelecek günlerde ise Türk doktor ve hemşirelerin Azerbaycan'a gelerek Kovid-19 hastalarının tedavisinde görev alması bekleniyor.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan ve Türkiye'nin her konuda olduğu gibi Kovid-19'la mücadelede de birbirini desteklediğini dile getirdi.

Sağlık bakanlıkları arasında sürekli bir temas olduğunun altını çizen Özoral, "Türkiye Azerbaycan'a Kovid-19'la mücadelesinde elinden gelen desteği veriyor. Azerbaycan pandemi ile mücadelede önemli aşamada. Günlük vaka sayılarının düşürülmesine çalışılıyor. İnşallah yakında hedeflerine ulaşacaklar. Biz de Türkiye olarak buna katkı sağlamış olursak elbette ki mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

Azerbaycan, Kovid-19'la mücadeleyi güçlendirmeye çalışıyor

Kaynak: AA

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