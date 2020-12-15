Azerbaycan, Kovid-19 aşısı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor
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Azerbaycan, Kovid-19 aşısı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor

15.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:02
Azerbaycan, Kovid-19 aşısı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor

Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Kasımov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Kasımov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Kasımov, düzenlediği basın toplantısında, aşı alımı konusunda birçok ülke ve kuruluşla ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.

Türkiye'nin Çin'den 50 milyon doz SinoVac aşısı sipariş ettiğini hatırlatan Kasımov, "Biz de SinoVac aşısı için görüşmelerde bulunuyoruz. Türkiye'de faz 3 çalışmaları olumlu sonuçlanırsa, bizde de bu aşı kullanılabilir." bilgisini verdi.

Kasımov, hükümetin aşı stratejisi hazırladığını belirterek, ülkeye getirilecek aşıların vatandaşlar için ücretsiz olacağını bildirdi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Başkanı Ramin Bayramlı da aşı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı.

Bayramlı, Türkiye'deki faz 3 çalışmalarının kendileri için daha ulaşılabilir olduğunu, aşı konusundaki kararlarını bu çalışmaların sonucuna göre vereceklerini kaydetti.

Aşı alımını iki platform üzerinden yürütmediği düşündüklerini bildiren Bayramlı, Küresel Aşı İttifakı (GAVİ) ile de görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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