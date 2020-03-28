Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor - Haberler
Koronavirüs, Azerbaycan, 28 Şubat, Güncel

Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor

Azerbaycan'da, koronavirüs vakasının ilk kez tespit edildiği 28 Şubat'tan bu bugüne kadar geçen bir ayda, toplam 165 vaka tespit edildi, bunlardan 3'ü hayatını kaybetti, şimdi halk tedbirlerin giderek sıkılaştığı "yeni hayata" alışmaya çalışıyor.

28.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:06
Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında 'yeni hayata' alışmaya çalışıyor

Azerbaycan'da, koronavirüs vakasının ilk kez tespit edildiği 28 Şubat'tan bu bugüne kadar geçen bir ayda, toplam 165 vaka tespit edildi, bunlardan 3'ü hayatını kaybetti, şimdi halk tedbirlerin giderek sıkılaştığı "yeni hayata" alışmaya çalışıyor.

Azerbaycan'da bir ay önce ilk vakanın tespit edilmesinin ardından bir dizi önlemler alındı, hayatın akışını değiştiren kararlar kabul edildi.

İlk vakanın İran'dan geçen bir kişide tespit edilmesiyle önce İran'la sınırlar kapatıldı, ardından ülke genelinde eğitime ara verildi. Daha sonra ülkenin tüm kara sınırları kapatıldı.

En çok sevilen bayram, heyecanla beklenen, her yıl renkli görüntülerle kutlanan Nevruz Bayramı da bu yıl kitlesel etkinliklerle kutlanmadı.

Ülkede koronavirüs dolayısıyla 12 Mart'ta ilk ölüm kayda geçtikten sonra tedbirler sıkılaştırıldı, kültürel ve sportifler de dahil üzere tüm etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınırdı, düğünler de yasaklandı.

Azerbaycan Milli Meclisi de hijyen ve karantina kurallarını ihlal eden ve virüsün yayılmasına neden olanların cezalandırılmasını öngören yasal düzenlemeleri onayladı.

Vaka sayılarında artış yaşanınca karantina tedbirleri sertleştirildi, araçların şehirler arası hareketi yasaklandı. Yarın yürülüğe girecek yeni düzenlemeye göre Bakü metrosunun çalışma saatleri 07.00-09.00 ile 17.00-20.00 olarak belirlendi, market ve eczaneler hariç tüm iş yerleri kapatıldı.

Daha önce 12.00 ila 15.00 saatleri arasında hizmet veren restoran ve kafeler de kapatıldı. Salgınla mücadelenin ikinci ayında geçerli olacak kararlarına göre restoranların sadece paket servisi yapmasına izin verildi. Park ve benzeri dinlenme alanları da yarından itibaren kapatılacak.

Bakü'de sokaklar boşaldı

Koranavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa alışkın meydanları boş kaldı. Her gün binlerce insanı ağırlayan Fevvareler Meydanı artık günlerdir boş bir görüntü sergiliyor. Sokağa çıkanların çoğunluğu da maske kullanıyor.

Kalabalık azalsa da cadde ve sokaklar virüsün önlenmesi amacıyla dezenfekte ediliyor.

Emniyet güçleri sokak ve caddelerde halkı kurallara uymaları gerektiği yönünde uyarıyor. Polis araçlarından özellikle yaşlıların sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapılıyor.

Marketlerde yoğunluk gözlemlense de raflarda herhangi bir gıda ve temizlik malzemesi eksikliği görülmüyor. Maske konusunda yaşanan sıkıntı da hükümetin girişimiyle yakın günlerde faaliyete başlayacak fabrika sayesinde giderilecek.

Ülkede hayati öneme sahip kurumlar çalışmasını sürdürürken halk da yeni düzene alışmaya çalışıyor.

Ekonomik etkiyi azaltmak için önlemler alındı

Kovid-19'un ekonomik etkilerinin azaltılması için çalışmalar başlatılan ülkede Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, virüsün ve enerji piyasasındaki dalgalanmaların ülke ekonomisine etkisini azaltmak için devlet bütçesinden Bakanlar Kurulu'na yaklaşık 588 milyon dolar aktarılması yönünde karar aldı. Bu meblağ, salgın nedeniyle olumsuz etkilenen farklı sektörlerin zararını azaltmak için harcanacak.

Öte yandan, Koronavirüsle Mücadeleye Destek Fonu kuruldu ve bağış kampanyası başlatıldı. Aliyev ve Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın yıllık maaşını fona bağışlamasının ardından çok sayıda kurum ve vatandaş kampanyaya destek oldu ve 90 milyon manattan fazla para toplandığı açıklandı.

10 binin üzerinde vatandaş ülkeye getirildi

Azerbaycan devleti, 1 ay içerisinde yurt dışında bulunan 10 binin üzerindeki vatandaşını ülkeye getirdi. İlk günlerde ülkeye dönenler karantinaya alınmazken, son iki haftadır dönenler 14-28 gün süreyle karantina altında tutuluyor. Hastanelerin yanı sıra bazı oteller karantina için kullanılıyor.

Kovid-19 ile mücadele eden çoğu ülke gibi Azerbaycan'da da ilk vakalar yurt dışı kaynaklıyken şimdi ikinci üçüncü bulaşan vakalar tespit ediliyor.

Bakü yönetimi koronavirüsle mücadeleyi her geçen gün sıkılaştırıyor, halk da yeni tedbirlerle yeni dünya düzenine alışmaya çalışıyor.

Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında 'yeni hayata' alışmaya çalışıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Sıla Yalın Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Akif Üstündağ Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 13:39:14. #1.14#
title