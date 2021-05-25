Azerbaycan, korona virüs kısıtlamalarında yumuşatmaya gidiliyor
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Azerbaycan, korona virüs kısıtlamalarında yumuşatmaya gidiliyor

Azerbaycan, korona virüs kısıtlamalarında yumuşatmaya gidiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar yumuşatılıyor.

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar yumuşatılıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 31 Mayıs tarifinden itibaren yumuşatılacağı açıklandı. Açıklamada, Azerbaycan'da açık havada maske takma zorunluluğu 31 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağı ve Bakü Metrosu faaliyetlerine yeniden başlayacağı belirtildi.

"10 HAZİRAN'DAN İTİBAREN CAMİLER AÇILIYOR"

Açılamada, vatandaşların 10 Haziran'dan itibaren camii ve mescidlerde ibadetlerini gerçekleştirebileceği aktarıldı. İbadet yerlerine kısıtlı sayıda kişilerin alınacağı ifade edilen açıklamada vatandaşların maske takması ve sosyal mesafeni koruması gerektiği belirtildi.

"AVM VE SPOR MERKEZLERİ AÇILIYOR"

Yapılan açıklamada, karantina kurallarına uygun olarak maske takmak ve mesafeyi korumak şartıyla 10 Haziran'dan itibaren alışveriş merkezleri (AVM), spor ve sağlık merkezlerinin de yeniden faaliyete başlayacağı ifade edildi.

Geçen sene uygulanan kurallar kapsamında plajların da 10 Haziran tarihinden itibaren açılacağı duyuruldu.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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