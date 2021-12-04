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Azerbaycan komandolarından tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Azerbaycan komandolarından tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) askeri birliğinde taktik atış tatbikatı düzenlendiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Harekatı ( Komando ) askeri birliğinde taktik atış tatbikatı düzenlendiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2021 muharebe hazırlık planına göre Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) askeri birliğinde taktik atış tatbikatı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada tatbikat senaryosuna uygun olarak "heyecan" sinyali ile tatbikat bölgesine hareket eden komandoların ateş pozisyonları alıp ateşli silah ve roketatarlarla belirlenen hedefleri etkisiz halde getirdiği aktarıldı. Tatbikatın temel amacının, askeri personelin hafif silah kullanma becerilerini geliştirmek, komandoların savaş becerilerini daha da ileriye taşımak ve komuta kademesinin operasyon yönetim becerilerini geliştirmek olduğu kaydedildi. Tatbikatta belirlenen tüm görevlerin başarıyla tamamlandığı aktarıldı. - BAKÜ

Azerbaycan komandolarından tatbikat

Azerbaycan komandolarından tatbikat

Azerbaycan komandolarından tatbikat

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