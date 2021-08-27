Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Valimiz Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti

Bitlis'e bazı temaslarda bulunmak üzere gelen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Bitlis'e bazı temaslarda bulunmak üzere gelen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin konuşulduğu ziyarette, karşılıklı birlik ve beraberlik mesajları verildi. İkili daha sonra beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Valimiz ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek Guliyev'e çalışmalarında başarılar diledi. Başkonsolos Nuru Guliyev ise göstermiş olduğu misafirperverlik dolayısıyla Valimize teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: Habermetre