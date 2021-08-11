Azerbaycan, Karabağ'a yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle İran'a nota verdi
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Azerbaycan, Karabağ'a yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle İran'a nota verdi

Azerbaycan, Karabağ'a yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle İran'a nota verdi
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle İran'a nota verdi.

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle İran'a nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi, Bakanlığa çağrıldı.

Görüşmede, İran'a ait tırların Karabağ'a yasa dışı seyahat etmesine yönelik kanıtlar sunuldu, bu durumla ilgili kendisine Azerbaycan'ın notası takdim edildi.

Notada, İran'a ait araçların son dönemlerde Bakü'nün izni olmadan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine girmesinden duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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