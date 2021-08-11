Azerbaycan, Karabağ'a yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle İran'a nota verdi

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere yasa dışı seyahat eden tırlar nedeniyle İran'a nota verdi.