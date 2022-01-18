Azerbaycan "Kanlı Ocak" katliamında ölenler anıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Azerbaycanlı Öğrenciler Topluluğu tarafından Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da Sovyet güçlerinin Bakü'ye girmesi sonucu yaşanan "Kanlı Ocak" katliamında ölenler, 32. yılında düzenlenen programla anıldı.

20 Ocak'ta yaşananların ve şehitlerin yer aldığı fotoğraflara ilişkin serginin de yer aldığı programda; katliama ilişkin bilgilendirme konuşması ve video tanıtım gösterimi yapıldı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma törenine OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Azerbaycan Büyükelçiliği Baş Katibi Elxan Zeynalov, OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azer Gasımzade, Azerbaycanlı Öğrenciler Temsilcisi Mikayıl Müşvik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program Azerbaycan Müzik Topluluğu'nun günün anlam ve önemine ilişkin şarkıları seslendirmesiyle son buldu.

20 Ocak katliamı

Azerbaycan'ın bağımsızlık için mücadelesi sırasında 20 Ocak 1990'da Bakü'de, Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları ileri süren Ermenistan'ın işgalci girişimlerine ve eski SSCB yönetiminin buna göz yummasına karşı sokak ve meydanlara çıkan halka karşı SSCB ordusunun askeri güç ile karşı koyması büyük facia ile sonuçlanmıştı. 19-20 Ocak 1990 gecesi önceden olağanüstü hal ilan edilmeden SSCB ordusu Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara başlamıştı. 137 kişi hayatını kaybetmiş, 744 kişi ağır yaralanmış, 841 kişi ise yasa dışı şekilde gözaltına alınmıştı. - SAMSUN